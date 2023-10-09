Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здорожчав після вихідних.
Національний банк України на 9 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,58 грн. За вихідні він знизився на 4 копійки. Євро підскочив одразу на 9 копійок і коштує 38,65 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс польського злотого підвищився на 4 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,41 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,7 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,25 - 38,85 грн
"Ощадбанк" – 37,70 - 38,20 грн
"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,55 - 40,55 грн
"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн
"Укрексімбанк" – 40,00 - 40,80 грн
"ПУМБ" – 40,00 - 40,60
"Укрсиббанк" – 39,35 - 40,25 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн
"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн
"Укрексімбанк" – 8,35 - 8,70 грн
"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн
Чи очікувати обвалу гривні цього тижня і що буде далі - читайте у новині.
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