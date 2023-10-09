Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 9 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,58 грн. За вихідні він знизився на 4 копійки. Євро підскочив одразу на 9 копійок і коштує 38,65 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 4 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,41 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 38,85 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 - 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,00 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,60

"Укрсиббанк" – 39,35 - 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,35 - 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Чи очікувати обвалу гривні цього тижня і що буде далі - читайте у новині.

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