Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 жовтня. Долар втратив 2 коп. Євро додав 2 коп. Злотий збільшився на 4 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

1 долар США – 41,17 (-2 коп.)

1 євро – 45,24 (+2 коп.)

1 польський злотий – 10,5 (+4 коп.)

Як повідомлялося, "Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцям. У Верховній Раді розглядають таку можливість.

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