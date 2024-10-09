Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар трохи послабився.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 жовтня. Долар втратив 2 коп. Євро додав 2 коп. Злотий збільшився на 4 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,17 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,5 (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
- "Ощадбанк" - 45,10-46,05 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "Укрсиббанк" – 45,00-45,90 грн
- "Укрексімбанк" – 44,95-45,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
- "Ощадбанк" - 10,00-10,70 грн
- "Укрексімбанк" - 10,35-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Як повідомлялося, "Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцям. У Верховній Раді розглядають таку можливість.
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