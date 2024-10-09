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Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 9 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 9 жовтня. Фото: AP.

Долар трохи послабився.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 жовтня. Долар втративкоп. Євро додав коп. Злотий збільшився на 4 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,17 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,5 (+4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,00-41,70 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
  • "Ощадбанк" - 45,10-46,05 грн
  • "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,00-45,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
  • "Ощадбанк" - 10,00-10,70 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,35-10,60 грн
  • "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Як повідомлялося, "Нова пошта" зможе надсилати пенсії українцямУ Верховній Раді розглядають таку можливість.

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