Курс валют на наступний тиждень: якою буде ціна долара і євро

За словами експерта, валютний ринок зараз дещо на паузі, однак ближче до осені на українців можуть чекати зміни.
Наступного тижня, від 5 до 11 серпня ситуація на валютному ринку нічим не відрізнятиметься від попереднього.
Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі "24 каналу".
"Звісно поки зарано говорити про те, як довго триватиме період відносного / тимчасового затишшя на валютному ринку. Однак вочевидь ми знаходимося на проміжному етапі, а подальші валютні зміни можуть статися, як ми і прогнозували, ближче до осені", – каже банкір.
За його словами, з одного боку, діапазон коливань залишиться на нових, підвищених рівнях – 40,7 – 41,7 гривні за долар. З іншого боку, НБУ своєчасно вживатиме заходи для стримування попиту.
Коридори валютних коливань
- 40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку);
- 40,7 – 42 гривні за долар;
- 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
Поточні (щоденні) курсові коливання
- міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні;
- комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні;
- обмінні пункти — до 0,5 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу
- міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;
- комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро;
- обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
Різниця курсів купівлі
- комерційні банки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро;
- обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу
- комерційні банки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро,
- обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
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