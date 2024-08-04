Курс валют на наступний тиждень: якою буде ціна долара і євро

За словами експерта, валютний ринок зараз дещо на паузі, однак ближче до осені на українців можуть чекати зміни.

Наступного тижня, від 5 до 11 серпня ситуація на валютному ринку нічим не відрізнятиметься від попереднього.

Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі "24 каналу".

"Звісно поки зарано говорити про те, як довго триватиме період відносного / тимчасового затишшя на валютному ринку. Однак вочевидь ми знаходимося на проміжному етапі, а подальші валютні зміни можуть статися, як ми і прогнозували, ближче до осені", – каже банкір.

За його словами, з одного боку, діапазон коливань залишиться на нових, підвищених рівнях – 40,7 – 41,7 гривні за долар. З іншого боку, НБУ своєчасно вживатиме заходи для стримування попиту.

Коридори валютних коливань

40,7 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро (на міжбанку);

40,7 – 42 гривні за долар;

43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

Поточні (щоденні) курсові коливання

міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні;

комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні;

обмінні пункти — до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу

міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;

комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро;

обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі

комерційні банки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро;

обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу

комерційні банки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро,

обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

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