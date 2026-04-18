Гроші
121
1 хв

Курс валют на суботу, 18 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 17 квітня.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на суботу, 18 квітня. / © pexels.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 18 квітня. Долар зріс на 12 коп. Євро додав 15 коп. Злотий підвищився на 4 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,63 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,42 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,12 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 20 квітня. Після вихідних гривня сильно знеціниться щодо іноземної валюти.

