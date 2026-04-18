- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на суботу, 18 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 17 квітня.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 18 квітня. Долар зріс на 12 коп. Євро додав 15 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,63 грн
Курс євро
1 євро — 51,42 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 20 квітня. Після вихідних гривня сильно знеціниться щодо іноземної валюти.