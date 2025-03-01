Курс валют на вихідні, 1-2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта послабшала відносно української гривні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 березня, і неділю, 2 березня. Перед вихідними вартість валюти зменшилася: долар на 12 коп., євро - на 13 коп., а злотий - на 1 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,51
Курс євро
- 1 євро – 43,49
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,53
Як повідомлялося, в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система. Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проєкт закону. Система може запрацювати 2026-го.
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