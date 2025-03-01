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Курс валют на вихідні, 1-2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 1-2 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 1-2 березня. Фото: AP.

Валюта послабшала відносно української гривні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 березня, і неділю, 2 березня. Перед вихідними вартість валюти зменшилася: долар на 12 коп., євро - на 13 коп., а злотий - на 1 коп. 

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,51

Курс євро

  • 1 євро – 43,49

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,53

Як повідомлялося, в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система. Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проєкт закону. Система може запрацювати 2026-го.

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