Курс валют на вихідні, 1-2 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 червня, і неділю, 2 червня. Перед вихідними долар зріс, а от євро і польський злотий втратили у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 40,50 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,81 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,23 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн
- "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
- "Укрсиббанк" – 43,70-44,80 грн
- "Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Як повідомлялося, фінансисти дали прогноз щодо того, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями. Так, триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.