Курс валют на вихідні, 1-2 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 червня, і неділю, 2 червня. Перед вихідними долар зріс, а от євро і польський злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 40,50 грн

Курс євро

1 євро – 43,81 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,23 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"Укрсиббанк" – 43,70-44,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Як повідомлялося, фінансисти дали прогноз щодо того, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями. Так, триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

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