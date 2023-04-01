Курс валют на вихідні, 1-2 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 квітня, та неділю, 2 квітня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 9 коп. Злотий підвищився на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,78 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,50 грн (+3 коп.)

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,25- 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,55 грн

"Укрексімбанк" – 37,70 - 38,30 грн

"Райффайзен" – 37,70 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 - 40,95 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" – 40,60- 41,30 грн

"Райффайзен" – 40,60 - 41,20 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 - 8,80 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,05 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що у квітні курс долара буде перебувати у межах 37,00-39,00 гривень за один долар, якщо не відбудеться жодних виняткових подій.

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