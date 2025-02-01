Курс валют на вихідні, 1-2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 лютого, і неділю, 2 лютого. Перед вихідними долар втратив 10 коп, євро - 11 коп, а злотий залишився без змін.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,82 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,50 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,34 (+- 0 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 лютого. У перший робочий тиждень лютого гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.

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