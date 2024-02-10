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Курс валют на вихідні, 10-11 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 10-11 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні - 10-11 лютого. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 10 лютого, і неділю, 11 лютого. Перед вихідними іноземна валюта втратила у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,57 грн

Курс євро

  • 1 євро – 41,40 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,31 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
  • "Ощадбанк" – 37,65 - 38,10 грн
  • "ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,50 - 38,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,30 - 41,30 грн
  • "Ощадбанк" – 40,35 - 41,30 грн
  • "ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,35 - 41,25 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,50 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,29 - 9,69 грн
  • "Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 12 лютого.  Так, долар здорожчав ще на 5 копійок та становить 37,62 гривень, а євро - на 10 копійок - 40,51 грн.

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