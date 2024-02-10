Курс валют на вихідні, 10-11 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 10 лютого, і неділю, 11 лютого. Перед вихідними іноземна валюта втратила у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 37,57 грн
Курс євро
- 1 євро – 41,40 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,31 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
- "Ощадбанк" – 37,65 - 38,10 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн
- "Укрсиббанк" - 37,50 - 38,00 грн
- "Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,30 - 41,30 грн
- "Ощадбанк" – 40,35 - 41,30 грн
- "ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн
- "Укрсиббанк" - 40,35 - 41,25 грн
- "Укрексімбанк" - 40,50 - 41,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,29 - 9,69 грн
- "Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 12 лютого. Так, долар здорожчав ще на 5 копійок та становить 37,62 гривень, а євро - на 10 копійок - 40,51 грн.