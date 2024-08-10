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Курс валют на вихідні, 10-11 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 10-11 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 10-11 серпня. / Фото: УНІАН

Перед вихідними валюта втратила у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 10 серпня, і неділю, 11 серпня. Долар і євро здорожчали. Тим часом злотий - залишився без змін. 

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,99 грн

Курс євро

  • 1 євро – 44,80 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,37 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
  • "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,70-41,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,80-41,40 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,30-45,30 грн
  • "ПУМБ" – 44,50-45,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 12 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, долар та євро здорожчають, а злотий залишився без змін.

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