Курс валют на вихідні, 10-11 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 10 серпня, і неділю, 11 серпня. Долар і євро здорожчали. Тим часом злотий - залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 40,99 грн
Курс євро
- 1 євро – 44,80 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 40,80-41,30 грн
- "Укрсиббанк" – 40,70-41,30 грн
- "Укрексімбанк" – 40,80-41,40 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,30-45,30 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,10 грн
- "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 12 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, долар та євро здорожчають, а злотий залишився без змін.
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