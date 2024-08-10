Курс валют на вихідні, 10-11 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 10 серпня, і неділю, 11 серпня. Долар і євро здорожчали. Тим часом злотий - залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 40,99 грн

Курс євро

1 євро – 44,80 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 40,80-41,30 грн

"Укрсиббанк" – 40,70-41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,80-41,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-45,30 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,10 грн

"Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,27-10,43 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 12 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, долар та євро здорожчають, а злотий залишився без змін.

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