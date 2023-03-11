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Курс валют на вихідні, 11-12 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 11-12 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: УНІАН

Курс долара зафіксовано на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 березня, та неділю, 12 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 12 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 38,74 (+12 коп.) 

Курс злотого

  • 1 польський злотий -  8,27 (+2 коп.)

Курс долара в банках:

  • "Приватбанк" - 37,95 грн - 38,45 грн
  • "Ощадбанк" - 38,20 грн - 39,25 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,20 грн - 38,80 грн
  • "Райффайзен" - 38,00 грн - 38,90 грн
  • ПУМБ - 38,25 грн - 39,00 грн

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 39,50 грн - 40,50 грн
  • "Ощадбанк" - 40,00 - 41,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,05 грн - 41,75 грн
  • "Райффайзен" - 39,70 грн - 40,65 грн
  • ПУМБ - 40,25 грн - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,20 грн - 8,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 8,45 грн - 8,85 грн
  • "Райффайзен" - 8,20 грн - 9,00 грн

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що найближчим часом в Україні може подешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним. У березні долар залишиться на поточному рівні або трохи знизиться.

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Дата публікації
Перегляди
1744
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