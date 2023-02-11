Курс валют на вихідні, 11-12 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара 36,56 грн не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні - суботу, 11 лютого, та неділю, 12 лютого. Курс долара знову не змінився. Євро здешевшало на 32 коп. Злотий втартив 15 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро - 39,38 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий - 8,31 (+3 коп.)

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 39,30 грн - 39,90 грн

"Ощадбанк" - 39,85 грн - 40,65 грн

"Укрексімбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн,

"Укрсиббанк" - 39,55 грн - 40,00 грн,

ПУМБ - 39,75 грн - 40,75 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,40 грн - 42,40 грн,

"Ощадбанк" - 42,40 грн - 43,35 грн,

"Укрексімбанк" - 42,20 грн - 43,00 грн,

"Укрсиббанк"- 41,90 грн - 42,90 грн,

"Райффайзен Банк" - 42,00 грн - 42,80 грн.

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 9,10 грн,

"Укрексімбанк" - 8,70 грн - 9,20 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, Національний банк збільшив чистий продаж іноземної валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів США, порівнюючи з 664 млн доларів США тижнем раніше, тобто зростає попит на долари.

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