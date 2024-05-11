Курс валют на вихідні, 11-12 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 травня, та неділю, 12 травня. Долар, євро та польський злотий долали у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,55 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,43 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,88 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "Укрсиббанк" – 39,40-40,05 грн
- "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,40-43,30 грн
- "Укрексімбанк" – 42,40-43,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
- "Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн
Нагадаємо, також Нацбанк встановив курс валют на 13 травня. Так, у понеділок долар, євро та злотий здорожчають.