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Курс валют на вихідні, 11-12 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 11-12 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 11-12 травня. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 травня, та неділю, 12 травня. Долар, євро та польський злотий долали у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,55 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 42,43 грн 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,88 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
  • "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,40-40,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
  • "ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 42,40-43,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,40-43,30 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
  • "ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн

Нагадаємо, також Нацбанк встановив курс валют на 13 травня. Так, у понеділок долар, євро та злотий здорожчають.

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