Курс валют на вихідні, 13-14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 липня і неділю, 14 липня. Перед вихідними валюта стрімко зросла у ціні: долар додав 17 коп., євро – 37 коп., злотий - 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,88 грн

Курс євро

1 євро – 44,38 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,43 грн

Як повідомляли експерти, упродовж місяця гривня втратила 61 копійку відносно долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде доволі спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національної валюти. Чого очікувати українцям влітку та до кінця року - у матеріалі ТСН.ua.

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