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Курс валют на вихідні, 13-14 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 13-14 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні 13-14 квітня. / Фото: pixabay.com

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 квітня, і неділю, 14 квітня. Вартість долара зросла, але євро і польський злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 39,16 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 42,01 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,86 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,00 - 39,60 грн
  • "ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,00 - 39,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 39,10 - 39,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн
  • "ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,20 - 42,80 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,73 - 9,93 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,75 - 10,10 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня. Зокрема, вартість долара зросла на 23 коп. та становить 39,39 гривні.

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