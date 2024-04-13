Курс валют на вихідні, 13-14 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 квітня, і неділю, 14 квітня. Вартість долара зросла, але євро і польський злотий втратили у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,16 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,01 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,86 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,00 - 39,60 грн
- "ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн
- "Укрсиббанк" – 39,00 - 39,60 грн
- "Укрексімбанк" – 39,10 - 39,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн
- "ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн
- "Укрексімбанк" – 42,20 - 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,73 - 9,93 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,75 - 10,10 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня. Зокрема, вартість долара зросла на 23 коп. та становить 39,39 гривні.
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