Курс валют на вихідні, 13-14 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 квітня, і неділю, 14 квітня. Вартість долара зросла, але євро і польський злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,16 грн

Курс євро

1 євро – 42,01 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,86 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,00 - 39,60 грн

"ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,00 - 39,60 грн

"Укрексімбанк" – 39,10 - 39,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн

"Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,75 - 10,10 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 15 квітня. Зокрема, вартість долара зросла на 23 коп. та становить 39,39 гривні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.