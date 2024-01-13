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Курс валют на вихідні, 13-14 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 13-14 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 13-14 січня. / Фото: pixabay.com

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 січня, та неділю, 14 січня. Перед вихідними іноземна валюта зменшилася у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 12 січня.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,99 грн

Курс євро

  • 1 євро – 41,74 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,60 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн
  • "Ощадбанк" – 38,10 - 38,90 грн
  • "ПУМБ" – 38,20 – 38,80 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,90 – 38,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 38,10 – 38,80 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,80 - 42,80 грн
  • "Ощадбанк" – 42,15 - 42,80 грн
  • "ПУМБ" – 41,90 - 42,60 грн
  • "Укрсиббанк" - 41,70 - 42,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 42,05 - 42,85 грн

Курс злотого в банках

  • "Ощадбанк" – 9,10 - 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,45 - 9,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,40 - 9,80 грн
  • "ПУМБ" - 9,45 - 9,85 грн

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий повідомив, чого очікувати українцям наступного тижня від курсу валют. З його слів, наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня.

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