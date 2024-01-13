Курс валют на вихідні, 13-14 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 13 січня, та неділю, 14 січня. Перед вихідними іноземна валюта зменшилася у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 12 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 37,99 грн
Курс євро
- 1 євро – 41,74 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,60 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,10 - 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,80 грн
- "Укрсиббанк" - 37,90 – 38,80 грн
- "Укрексімбанк" - 38,10 – 38,80 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,80 - 42,80 грн
- "Ощадбанк" – 42,15 - 42,80 грн
- "ПУМБ" – 41,90 - 42,60 грн
- "Укрсиббанк" - 41,70 - 42,80 грн
- "Укрексімбанк" - 42,05 - 42,85 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,10 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 - 9,85 грн
- "Укрексімбанк" - 9,40 - 9,80 грн
- "ПУМБ" - 9,45 - 9,85 грн
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий повідомив, чого очікувати українцям наступного тижня від курсу валют. З його слів, наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня.
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