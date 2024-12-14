Курс валют на вихідні, 14-15 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 грудня, і неділю, 15 грудня. Перед вихідними долар втратив 5 коп., євро - 9 коп., а злотий - 5 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,65

Курс євро

1 євро – 43,70

Курс злотого

1 польський злотий – 10,22

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,25-41,85 грн

"Ощадбанк" - 41,45-41,95 грн

"ПУМБ" – 41,50-41,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,35-41,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн

"Ощадбанк" - 43,40-44,35 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"Укрсиббанк" – 43,35-44,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,10-10,36 грн

"Ощадбанк" - 9,75-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на понеділок, 16 грудня. Після вихідних вартість долара зменшилася, а євро і злотий зросли в ціні.

Читайте також:

На що українці витрачають "тисячу Зеленського"?