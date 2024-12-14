Курс валют на вихідні, 14-15 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 13 грудня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 грудня, і неділю, 15 грудня. Перед вихідними долар втратив 5 коп., євро - 9 коп., а злотий - 5 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,65
Курс євро
- 1 євро – 43,70
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,22
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,25-41,85 грн
- "Ощадбанк" - 41,45-41,95 грн
- "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,35-41,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн
- "Ощадбанк" - 43,40-44,35 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "Укрсиббанк" – 43,35-44,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,10-10,36 грн
- "Ощадбанк" - 9,75-10,45 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на понеділок, 16 грудня. Після вихідних вартість долара зменшилася, а євро і злотий зросли в ціні.
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