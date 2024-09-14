Курс валют на вихідні, 14-15 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 вересня, і неділю, 15 вересня. Перед вихідними долар здорожчав на 9 коп. Євро втратив у ціні 3 коп., злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27
Курс євро
- 1 євро – 45,45
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,61
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн
- "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
- "Ощадбанк" - 45,10-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
- "Укрсиббанк" – 45,30-46,20 грн
- "Укрексімбанк" – 45,30-46,10 грн
Курс злотого в банках
- "Укрексімбанк" - 10,55-10,85 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 вересня. Так, вартість долара США зросла на 4 коп. і становить 41,31 грн.
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