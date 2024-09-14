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Курс валют на вихідні, 14-15 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 14-15 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 14-15 вересня. / Фото: unian.net

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 вересня, і неділю, 15 вересня. Перед вихідними долар здорожчав на 9 коп. Євро втратив у ціні 3 коп., злотий - 4 коп. 

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27

Курс євро

  • 1 євро – 45,45 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,61

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
  • "Ощадбанк" -  41,05-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн
  • "Ощадбанк" - 45,10-46,00 грн
  • "ПУМБ" – 45,40-46,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,30-46,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,30-46,10 грн

Курс злотого в банках

  • "Укрексімбанк" - 10,55-10,85 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 вересня. Так, вартість долара США зросла на 4 коп. і становить 41,31 грн.

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