Курс валют на вихідні, 14-15 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 вересня, і неділю, 15 вересня. Перед вихідними долар здорожчав на 9 коп. Євро втратив у ціні 3 коп., злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,27

Курс євро

1 євро – 45,45

Курс злотого

1 польський злотий – 10,61

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,-41,60 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,10-46,10 грн

"Ощадбанк" - 45,10-46,00 грн

"ПУМБ" – 45,40-46,00 грн

"Укрсиббанк" – 45,30-46,20 грн

"Укрексімбанк" – 45,30-46,10 грн

Курс злотого в банках

"Укрексімбанк" - 10,55-10,85 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 вересня. Так, вартість долара США зросла на 4 коп. і становить 41,31 грн.

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