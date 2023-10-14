Курс валют на вихідні: 14-15 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 14 жовтня, та неділю, 15 жовтня. Вартість долара – 36,39 грн - на 7 коп. менше, ніж учора. Євро додав 1 коп. Злотий впав на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,39 грн (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,64 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,53 грн (- 2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,10 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,80 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,10 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,40 - 40,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,43 - 8,98 грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,90 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

Нагадаємо, в Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%).

Читайте також: