Курс валют на вихідні, 15-16 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 березня, і неділю, 16 березня. Перед вихідними долар додав у ціні 2 коп., але євро втратило аж 16 коп., а злотий - 5 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,52 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,00 (-16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на понеділок, 17 березня.

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