Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 червня, і неділю, 16 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий сильно зросли.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,69 грн

Курс євро

1 євро – 43,88 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,08 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,60-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,30-44,40 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,30-44,40 грн

"Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,12-10,27 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 17 червня. У понеділок іноземна валюта відчутно здешевшає.

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