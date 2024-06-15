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Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив курс валют на вихідні - 15-16 червня.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 червня, і неділю, 16 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий сильно зросли.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,69 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 43,88 грн 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,08 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
  • "ПУМБ" – 40,60-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,30-44,40 грн
  • "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,30-44,40 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,12-10,27 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 17 червня. У понеділок іноземна валюта відчутно здешевшає. 

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