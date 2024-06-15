Курс валют на вихідні, 15-16 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 червня, і неділю, 16 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий сильно зросли.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,69 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,88 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,08 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,60-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,30-44,40 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "Укрсиббанк" – 43,30-44,40 грн
- "Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,12-10,27 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на 17 червня. У понеділок іноземна валюта відчутно здешевшає.
Читайте також:
- Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
- Слід готуватися до зими без світла: гендиректор YASNO попередив про тривалі відключення
- Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму: в чому причина