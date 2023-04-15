Курс валют на вихідні, 15-16 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 квітня, та неділю, 16 квітня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 32 коп. Злотий - на 12 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,26 грн (+32 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,68 (+12 коп.).

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,40 грн

"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,15 грн

"Райффайзен" – 37,50- 38,40 грн

ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,40- 41,40 грн

"Укрексімбанк" – 40,90 - 41,60 грн

"Райффайзен" – 41,00 - 41,80 грн

ПУМБ - 40,50- 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 - 8,76 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн

"Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, експерти радять купувати долари та євро, якщо у людей є така можливість. Хоча деякі схиляються до думки, що під час війни цього не слід робити, а краще інвестувати в товари першої необхідності або купувати військові облігації.

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