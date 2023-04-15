Курс валют на вихідні, 15-16 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар не змінився.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 квітня, та неділю, 16 квітня. Курс долара не змінився. Євро зріс на 32 коп. Злотий - на 12 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,26 грн (+32 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,68 (+12 коп.).
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,25 - 37,75 грн
- "Ощадбанк" – 37,45 - 38,40 грн
- "Укрексімбанк" – 37,55 - 38,15 грн
- "Райффайзен" – 37,50- 38,40 грн
- ПУМБ - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "Ощадбанк" – 40,40- 41,40 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90 - 41,60 грн
- "Райффайзен" – 41,00 - 41,80 грн
- ПУМБ - 40,50- 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,52 - 8,76 грн
- "Ощадбанк" – 8,35 - 8,85 грн
- "Укрексімбанк" – 8,80 - 9,25 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн
Нагадаємо, експерти радять купувати долари та євро, якщо у людей є така можливість. Хоча деякі схиляються до думки, що під час війни цього не слід робити, а краще інвестувати в товари першої необхідності або купувати військові облігації.