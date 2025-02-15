Курс валют на вихідні, 15-16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 лютого, і неділю, 16 лютого. Перед вихідними долар залишився без змін. Тим часом євро - зросла на 10 коп, а злотий - на 2 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,79

Курс євро

1 євро – 43,43

Курс злотого

1 польський злотий – 10,41

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на понеділок, 17 лютого.

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