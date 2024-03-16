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Курс валют на вихідні, 16-17 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 16-17 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 березня, і неділю, 17 березня. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні. 

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,68 грн

Курс євро

  • 1 євро – 42,28 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,84 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,35 - 38,95 грн
  • "Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн
  • "ПУМБ" – 38,50 - 39,00 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,45 - 38,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,35 - 38,95 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,60 - 42,60 грн
  • "Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн
  • "ПУМБ" – 42,10 - 42,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,90 - 42,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,70 - 42,70 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,66 - 9,93 грн
  • "Ощадбанк" – 9,35 - 9,90 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,60 - 9,90 грн
  • "Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 18 березня. Долар додасть у ціні, проте євро та злотий трохи здешевшають.

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