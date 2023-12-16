Курс валют на вихідні, 16-17 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 грудня, та неділю, 17 грудня. Вартість долара – 36,99 грн. Євро та злотий коштують так само - як напередодні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,99 грн (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,41 грн (+49 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,37 грн (+15 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн
- "ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн
- "Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,45 - 41,15 грн
- "Укрсиббанк" - 40,20 - 41,30 грн
- "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,43 грн
- "Ощадбанк" – 8,70 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,05 - 9,60 грн
Як повідомлялося, в Нацбанку озвучили прогноз для української економіки. Йдеться не лише про подовження війни, а й про відсутність міжнародної допомоги.
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