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Курс валют на вихідні, 16-17 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 16-17 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курси валют на вихідні - 16-17 грудня. / Фото: УНІАН

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 грудня, та неділю, 17 грудня. Вартість долара – 36,99 грн. Євро та злотий коштують так само - як напередодні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,99 грн (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,41 грн (+49 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,37 грн (+15 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
  • "Ощадбанк" – 37,30 - 37,75 грн
  • "ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн
  • "Укрсиббанк" - 36,95 – 37,60 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн
  • "Ощадбанк" – 40,40 - 40,90 грн
  • "ПУМБ" – 40,45 - 41,15 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,20 - 41,30 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,05 - 9,43 грн
  • "Ощадбанк" – 8,70 - 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,05 - 9,60 грн

Як повідомлялося, в Нацбанку озвучили прогноз для української економіки. Йдеться не лише про подовження війни, а й про відсутність міжнародної допомоги. 

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Дата публікації
Перегляди
554
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