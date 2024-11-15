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Курс валют на вихідні, 16-17 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 16-17 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 16-17 литопада. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 15 листопада.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 листопада, і неділю, 17 листопада. Валюта суттєво втратила у ціні перед вихідними: долар - 10 коп, євро - 48 коп, злотий - 11 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня

Курс долара

  • 1 долар США – 41,24

Курс євро

  • 1 євро – 43,94

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,01

Як повідомлялося, деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу". Її розмір  варіюється залежно від того, до якої групи належить особа. 

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