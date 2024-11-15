Курс валют на вихідні, 16-17 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 15 листопада.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 листопада, і неділю, 17 листопада. Валюта суттєво втратила у ціні перед вихідними: долар - 10 коп, євро - 48 коп, злотий - 11 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня
Курс долара
- 1 долар США – 41,24
Курс євро
- 1 євро – 43,94
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,01
Як повідомлялося, деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати "базову соціальну допомогу". Її розмір варіюється залежно від того, до якої групи належить особа.