Курс валют на вихідні, 16-17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 вересня, в неділю, 17 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,23 та 8,47 відповідно.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,23 грн (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,47 грн (- 2 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн
- "Ощадбанк" – 37,75 - 38,85 грн
- "Укрексімбанк" – 37,65 - 38,45 грн
- "ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,65 - 41,65 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,36 - 8,73 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 9,15 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
- "ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн
Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.
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