Курс валют на вихідні, 16-17 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 16 вересня, в неділю, 17 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,23 та 8,47 відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,23 грн (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,47 грн (- 2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,85 грн

"Укрексімбанк" – 37,65 - 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,65 - 41,65 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,36 - 8,73 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,15 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.

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