Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на вихідні, 17-18 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 17-18 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні 17-18 лютого. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: п'ятницю,17 лютого, та неділю, 18 лютого. Гривня зміцнилася на вихідні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,94 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 40,77 грн 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,38 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,80 - 38,40 грн
  • "Ощадбанк" – 37,70 - 38,35 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 - 38,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,75 - 38,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,80 - 38,40 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн
  • "Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн
  • "ПУМБ" – 40,60 - 41,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,50 - 41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 49,80 - 41,60 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,321- 9,73 грн
  • "Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,20 - 9,60 грн
  • "Райффайзен Банк" – 9,00 - 9,70 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 19 лютого. Так, долар, євро та злотий здорожчають на кілька копійок.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація