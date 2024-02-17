Курс валют на вихідні, 17-18 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: п'ятницю,17 лютого, та неділю, 18 лютого. Гривня зміцнилася на вихідні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 37,94 грн

Курс євро

1 євро – 40,77 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,38 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,80 - 38,40 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,35 грн

"ПУМБ" – 37,70 - 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,75 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" – 37,80 - 38,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,60 - 41,20 грн

"Укрсиббанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Укрексімбанк" – 49,80 - 41,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,321- 9,73 грн

"Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" – 9,20 - 9,60 грн

"Райффайзен Банк" – 9,00 - 9,70 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на 19 лютого. Так, долар, євро та злотий здорожчають на кілька копійок.

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