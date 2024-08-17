Курс валют на вихідні, 17-18 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 серпня, і неділю, 18 серпня. Долар здешевшав на 19 коп. Євро - на 24 коп. Злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,13 грн

Курс євро

1 євро – 45,30 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,58 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн

"ПУМБ" – 45,10-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 44,80-45,70 грн

"Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,45-10,75 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня. Після вихідних долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.

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