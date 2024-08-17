Курс валют на вихідні, 17-18 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 17 серпня, і неділю, 18 серпня. Долар здешевшав на 19 коп. Євро - на 24 коп. Злотий - 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,13 грн
Курс євро
- 1 євро – 45,30 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,58 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,90-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,55-45,55 грн
- "ПУМБ" – 45,10-45,70 грн
- "Укрсиббанк" – 44,80-45,70 грн
- "Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,47-10,64 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,45-10,75 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня. Після вихідних долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.
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