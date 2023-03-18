Курс валют на вихідні, 18-19 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 березня, а також неділю, 19 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 14 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,71 (+14 коп.) 38,85

Курс злотого

1 польський злотий – 8,25 (+1 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,35 грн. Продають за 40,90 грн.

Курс долара у банках:

"Приватбанк" - 38,10 грн - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн. – 39,15 грн.

"Укрексімбанк" – 38,40 грн – 38,99 грн,

"Райффайзен" – 38,20 грн – 38,50 грн,

Курс євро у банках:

"Приватбанк" – 39,85 грн – 40,85 грн,

"Ощадбанк" - 40,20 - 41,10 грн,

"Укрексімбанк" – 40,55 грн – 41,25 грн,

"Райффайзен" – 40,30 грн – 41,20 грн,

Курс злотого у банках:

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 8,80 грн,

"Укрексімбанк" – 8,55 грн – 8,90 грн,

"Райффайзен" – 8,20 грн. – 9,00 грн.

Нагадаємо, фахівці з посиланням на інформацію Мінфіну кажуть, що середня вартість валюти 2023 року може бути близько 39,5 гривні за долар. Так, за прогнозом міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley, до 45 гривень за долар.

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