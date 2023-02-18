Курс валют на вихідні, 18-19 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Офіційний курс долара не змінився - 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 лютого, та неділю, 19 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 27 коп. Злотий зменшився на 6 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо, в Україні ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз. Рієлтори помітили, що кількість договорів купівлі-продажу майна залежить від перемог на фронті, а ціни - від географії війни: що ближче до лінії зіткнення та небезпек, то падіння відчутніше.
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