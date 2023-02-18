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Курс валют на вихідні, 18-19 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Курс валют на вихідні, 18-19 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: Національний банк України

Офіційний курс долара не змінився - 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 лютого, та неділю, 19 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 27 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ

Курс долара 

  • 1 долар США - 36,56 (0 коп.)

Курс євро 

  • 1 євро - 38,83 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий - 8,12 (- 6 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 40 грн. Купують за 39,8 грн. За євро в обмінниках пропонують 42,4 грн. Продають за 42,58 грн.

Курс долара в банках:

  • Приватбанк" - 39,20 грн- 39,70 грн
  • "Ощадбанк" - 39,60 грн - 40,40 грн
  • "Укрексімбанк" - 39,50 грн - 40,00 грн,
  • "Райффайзен" - 39,30 грн - 40,00 грн,
  • ПУМБ - 39,50 грн - 40,55 грн.

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" - 39,90 грн - 41,90 грн,
  • "Ощадбанк" - 41,85 грн - 42,70 грн,
  • "Укрексімбанк" - 41,80 грн - 42,50 грн,
  • "Райффайзен" - 42,00 грн - 42,65 грн,
  • ПУМБ - 42,00 грн - 43,00 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" - 8,15 грн - 9,00 грн,
  • "Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,05 грн,
  • "Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, в Україні ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз. Рієлтори помітили, що кількість договорів купівлі-продажу майна залежить від перемог на фронті, а ціни - від географії війни: що ближче до лінії зіткнення та небезпек, то падіння відчутніше.

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Дата публікації
Перегляди
1946
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