Курс валют на вихідні, 18-19 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 лютого, та неділю, 19 лютого. Курс долара не змінився. Євро здешевшало на 27 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Офіційний курс валют НБУ Курс долара 1 долар США - 36,56 (0 коп.) Курс євро 1 євро - 38,83 (-27 коп.) Курс злотого 1 польський злотий - 8,12 (- 6 коп.) В обмінниках долар продають у середньому за 40 грн. Купують за 39,8 грн. За євро в обмінниках пропонують 42,4 грн. Продають за 42,58 грн. Курс долара в банках: Приватбанк" - 39,20 грн- 39,70 грн

"Ощадбанк" - 39,60 грн - 40,40 грн

"Укрексімбанк" - 39,50 грн - 40,00 грн,

"Райффайзен" - 39,30 грн - 40,00 грн,

ПУМБ - 39,50 грн - 40,55 грн. Курс євро в банках: "Приватбанк" - 39,90 грн - 41,90 грн,

"Ощадбанк" - 41,85 грн - 42,70 грн,

"Укрексімбанк" - 41,80 грн - 42,50 грн,

"Райффайзен" - 42,00 грн - 42,65 грн,

ПУМБ - 42,00 грн - 43,00 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" - 8,15 грн - 9,00 грн,

"Укрексімбанк" - 8,65 грн - 9,05 грн,

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн.

Нагадаємо, в Україні ринок нерухомості ожив, а от ціни на квадратні метри поповзли вниз. Рієлтори помітили, що кількість договорів купівлі-продажу майна залежить від перемог на фронті, а ціни - від географії війни: що ближче до лінії зіткнення та небезпек, то падіння відчутніше.

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