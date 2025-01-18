Курс валют на вихідні, 18-19 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк установив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 січня, і неділю, 29 січня. Перед вихідними долар втратив 9 коп., євро - 20 коп., а злотий - 6 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,17
Курс євро
- 1 євро – 43,32
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,15
Нагадаємо, Нацбанк установив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних долар зменшиться. Ціни на євро та злотий збільшаться.
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