Курс валют на вихідні, 18-19 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк установив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 січня, і неділю, 29 січня. Перед вихідними долар втратив 9 коп., євро - 20 коп., а злотий - 6 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 42,17

Курс євро

1 євро – 43,32

Курс злотого

1 польський злотий – 10,15

Нагадаємо, Нацбанк установив офіційний курс валют на понеділок, 20 січня. Після вихідних долар зменшиться. Ціни на євро та злотий збільшаться.

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