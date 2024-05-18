Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 травня, і неділю, 19 травня. Долар і євро здешевшали, а от польський злотий додав у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 39,43 грн

Курс євро

1 євро – 42,84 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрексімбанк" – 39,30-39,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,40-43,40 грн

"ПУМБ" – 42,70-43,30 грн

"Укрсиббанк" – 42,40-43,40 грн

"Укрексімбанк" – 42,70-43,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,88-10,06 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Як повідомлялося, протягом останнього часу в Україні відчутно зміниться курс долара. У банківському секторі очікують, що в період від 20 до 26 травня вартість американської валюти перебуватиме в межах 39-41 грн.

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