Курс валют на вихідні, 18-19 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 травня, і неділю, 19 травня. Долар і євро здешевшали, а от польський злотий додав у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 39,43 грн
Курс євро
- 1 євро – 42,84 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн
- "ПУМБ" – 39,40-39,90 грн
- "Укрсиббанк" – 39,30-39,95 грн
- "Укрексімбанк" – 39,30-39,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,40-43,40 грн
- "ПУМБ" – 42,70-43,30 грн
- "Укрсиббанк" – 42,40-43,40 грн
- "Укрексімбанк" – 42,70-43,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,88-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Як повідомлялося, протягом останнього часу в Україні відчутно зміниться курс долара. У банківському секторі очікують, що в період від 20 до 26 травня вартість американської валюти перебуватиме в межах 39-41 грн.