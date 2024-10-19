Курс валют на вихідні, 19-20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Нацбанк встановив курс валют на вихідні: суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня. Перед вихідними американський долар додав у ціні, а злотий та євро ще здешевшали.
Про це повідомили в Національному банку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,23 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн
- "Ощадбанк" - 44,85-45,55 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн
- "Ощадбанк" - 9,90-10,60 грн
- "Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,50 грн
Як повідомлялося, НБУ розпочне заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка. Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.
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