Курс валют на вихідні, 19-20 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні: суботу, 19 жовтня, і неділю, 20 жовтня. Перед вихідними американський долар додав у ціні, а злотий та євро ще здешевшали.

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,23 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" - 44,85-45,55 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн

"Ощадбанк" - 9,90-10,60 грн

"Укрексімбанк" - 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,50 грн

Як повідомлялося, НБУ розпочне заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка. Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.

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