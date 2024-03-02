Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на вихідні, 2-3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 2-3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

 Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 2-3 березня. / Фото: УНІАН

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 березня, та неділю, 3 березня. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні. 

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,04 грн

Курс євро

  • 1 євро – 41,20 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,53 грн

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн
  • "Ощадбанк" – 38,05 - 38,60 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,95 - 38,55 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
  • "Ощадбанк" – 41,15 - 42,00 грн
  • "ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95 - 41,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,15 - 41,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн
  • "Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 березня. Зазначається, що долар, євро та злотий здорожчають.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація