Курс валют на вихідні, 2-3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 березня, та неділю, 3 березня. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 38,04 грн
Курс євро
- 1 євро – 41,20 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,53 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн
- "Ощадбанк" – 38,05 - 38,60 грн
- "ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн
- "Укрсиббанк" – 37,95 - 38,55 грн
- "Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 41,15 - 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95 - 41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 41,15 - 41,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн
- "Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн
- "Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 березня. Зазначається, що долар, євро та злотий здорожчають.
Читайте також: