Курс валют на вихідні, 2-3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 березня, та неділю, 3 березня. Напередодні, перед вихідними, валюта здешевшала у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 38,04 грн

Курс євро

1 євро – 41,20 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 9,53 грн

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,05 - 38,60 грн

"ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,95 - 38,55 грн

"Укрексімбанк" – 37,95 - 38,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 41,15 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,80 грн

"Укрсиббанк" – 40,95 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" – 41,15 - 41,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 - 9,80 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,35 - 9,75 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 березня. Зазначається, що долар, євро та злотий здорожчають.

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