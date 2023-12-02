Курс валют на вихідні, 2-3 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 грудня, та неділю, 3 грудня. Вартість долара – 36,35 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 37,00 - 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 – 37,40 грн

"Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 41,10 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн

"Укрсиббанк" - 39,80- 40,90 грн

"Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

Як повідомлялося, НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян. Зокрема це допоможе мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.

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