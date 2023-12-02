Курс валют на вихідні, 2-3 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 грудня, та неділю, 3 грудня. Вартість долара – 36,35 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн
- "Ощадбанк" – 37,00 - 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн
- "Укрсиббанк" - 37,40 – 37,40 грн
- "Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 - 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,20 грн
- "Укрсиббанк" - 39,80- 40,90 грн
- "Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,00 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
Як повідомлялося, НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян. Зокрема це допоможе мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.