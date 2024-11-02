Курс валют на вихідні, 2-3 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 листопада, і неділю, 3 листопада. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого – зросла.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,21 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,84 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 41,95-41,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,25-44,25 грн

"Ощадбанк" - 44,50-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,30 грн

"Укрсиббанк" – 44,45-45,35 грн

"Укрексімбанк" – 44,55-45,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,23-10,38 грн

"Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн

"Укрексімбанк" - 10,15-10,45 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Як повідомлялося, в Україні можуть знизитися зарплати 2025 року. Раніше повідомлялося, що за даними Нацбанку, середньомісячна зарплата в першому кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, оскільки підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників.

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