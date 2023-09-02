Курс валют на вихідні, 2-3 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 вересня, та неділю, 3 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро та злотий залишилися на рівні попереднього дня: 39,76 та 8,89 відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн.

Курс євро

1 євро – 39,76 грн.

Курс злотого

1 польський злотий – 8,89 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" - 37,50 - 38,30 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,90 - 9,28 грн

"Ощадбанк" – 8,65 - 9,35 грн

"Укрексімбанк" - 8,95 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, в Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення. Так, у порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%.

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