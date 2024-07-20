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Курс валют на вихідні, 20-21 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 20-21 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 20-21 липня. / Фото: Національний банк України

Валюта здешевшала.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 липня, і неділю, 21 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,42 грн 

Курс євро

  • 1 євро – 45,26 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,54 грн 

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
  • "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,20-41,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,25-41,85 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
  • "ПУМБ" – 45,20-45,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,90-45,90 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн
  • "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара до кінця липня. За словами експерта, він варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.

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