Курс валют на вихідні, 20-21 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 липня, і неділю, 21 липня. Перед вихідними долар, євро і злотий втратили у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,42 грн
Курс євро
- 1 євро – 45,26 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,54 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,50-41,99 грн
- "Укрсиббанк" – 41,20-41,90 грн
- "Укрексімбанк" – 41,25-41,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,20-45,80 грн
- "Укрсиббанк" – 44,85-41,85 грн
- "Укрексімбанк" – 44,90-45,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,44-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
- "Укрексімбанк" – 10,40-10,70 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара до кінця липня. За словами експерта, він варіюватиметься в межах 40,5-41,5 грн.
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