Курс валют на вихідні, 20-21 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро здешевшали. У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 січня, і неділю, 21 січня. Валюта здешевшала на вихідні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 19 січня.
Курс долара
- 1 долар США – 37,70 грн (-19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,01 грн (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,32 грн (-7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,50 - 38,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 - 38,30 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" - 37,65 - 38,35 грн
- "Укрексімбанк" - 37,65 – 38,35 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,60 - 41,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 - 41,90 грн
- "ПУМБ" – 41,20 - 41,90 грн
- "Укрсиббанк" - 41,15 - 42,15 грн
- "Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
- "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн
- "ПУМБ" - 9,20 - 9,60 грн
Як повідомлялося, влада змінила правила виплати компенсацій за знищене житло. Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.
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