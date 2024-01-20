Курс валют на вихідні, 20-21 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро здешевшали. У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 січня, і неділю, 21 січня. Валюта здешевшала на вихідні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 19 січня.

Курс долара

1 долар США – 37,70 грн (-19 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,01 грн (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,32 грн (-7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 - 38,50 грн

"Ощадбанк" – 37,60 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,30 грн

"Укрсиббанк" - 37,65 - 38,35 грн

"Укрексімбанк" - 37,65 – 38,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,65 грн

"Ощадбанк" – 41,10 - 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,90 грн

"Укрсиббанк" - 41,15 - 42,15 грн

"Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн

"ПУМБ" - 9,20 - 9,60 грн

Як повідомлялося, влада змінила правила виплати компенсацій за знищене житло. Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

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