Курс валют на вихідні, 21-22 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 грудня, і неділю, 22 грудня. Перед вихідними долар додав 2 коп. Євро втратило аж 38 коп.. Вартість злотого зменшилася на 7 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,92

Курс євро

1 євро – 43,57

Курс злотого

1 польський злотий – 10,25.

Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави. Українцям більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат.

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