Курс валют на вихідні, 21-22 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня - п'ятниці, 20 грудня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 грудня, і неділю, 22 грудня. Перед вихідними долар додав 2 коп. Євро втратило аж 38 коп.. Вартість злотого зменшилася на 7 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,92
Курс євро
- 1 євро – 43,57
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25.
Як повідомлялося, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави. Українцям більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат.
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