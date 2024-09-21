Курс валют на вихідні, 21-22 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила.
Про це повідомили в Національному банку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,44
Курс євро
- 1 євро – 46,23
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,84
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "Ощадбанк" - 41,30-41,90 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн
- "Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
- "Ощадбанк" - 45,75-46,60 грн
- "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
- "Укрсиббанк" – 45,75-46,70 грн
- "Укрексімбанк" – 45,90-46,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" - 10,72-10,87
- "Ощадбанк" - 10,20-10,95 грн
- "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 23 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,34 гривні.
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