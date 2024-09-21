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Курс валют на вихідні, 21-22 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 21-22 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на вихідні - 21-22 вересня. / Фото: Національний банк України

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила. 

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,44

Курс євро

  • 1 євро – 46,23

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,84

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Ощадбанк" -  41,30-41,90 грн
  • "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
  • "Ощадбанк" - 45,75-46,60 грн
  • "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,75-46,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" - 10,72-10,87
  • "Ощадбанк" - 10,20-10,95 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 23 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,34 гривні.

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