Курс валют на вихідні, 21-22 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 вересня, і неділю, 22 вересня. Долар втратив у ціні. Вартість євро і злотого сильно підскочила.

Про це повідомили в Національному банку.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 41,44

Курс євро

1 євро – 46,23

Курс злотого

1 польський злотий – 10,84

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн

"Ощадбанк" - 41,30-41,90 грн

"ПУМБ" – 41,30-41,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,15-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн

"Ощадбанк" - 45,75-46,60 грн

"ПУМБ" – 46,00-46,60 грн

"Укрсиббанк" – 45,75-46,70 грн

"Укрексімбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" - 10,72-10,87

"Ощадбанк" - 10,20-10,95 грн

"Укрексімбанк" - 10,65-10,95 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 23 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,34 гривні.

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