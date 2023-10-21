Курс валют на вихідні: 21-22 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 21 жовтня, та неділю, 22 жовтня. Долар, євро та злотий залишаються на рівні п'ятниці. Адже у вихідні використовують курси попереднього банківського дня.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,61 грн
Курс євро
- 1 євро – 38,65 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,68 грн
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,20 - 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,55 - 40,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 39,80 - 40,80 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,80 грн
- "Укрсиббанк" – 39,45 - 40,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,50 - 9,00 грн
- "Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн
- "Укрексімбанк" – 8,65 - 9,10 грн
- "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
В обмінниках долар купують у середньому за 38,50 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,00 грн. Продають за 40,80 грн.
Нагадаємо, фінансист Сергій Кучерявий повідомив, що буде із гривнею найближчим часом на валютному ринку. З його слів, гривня в короткостроковій перспективі буде стабільна.
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