Курс валют на вихідні, 22-23 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здешевшала.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 березня, і неділю, 23 березня. Перед вихідними валюта здешевшала: долар втратив ціні 3 коп., євро - аж 32 коп., а злотий - 11 коп.
Про це повідомляють на сайті українського Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 березня.
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