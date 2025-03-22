Курс валют на вихідні, 22-23 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 березня, і неділю, 23 березня. Перед вихідними валюта здешевшала: долар втратив ціні 3 коп., євро - аж 32 коп., а злотий - 11 коп.

Про це повідомляють на сайті українського Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,54 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,00 (-32 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,71 (-11 коп.)

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 березня.

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