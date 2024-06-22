Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 червня, і неділю, 23 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий впали у ціні.

Про це повідомили в НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 40,51 грн

Курс євро

1 євро – 43,42 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 10,05

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн

"Укрексімбанк" – 43,35-44,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,93-10,10 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 24 червня. Зокрема, вартість долара США впала на 7 копійок

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