Курс валют на вихідні, 22-23 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 червня, і неділю, 23 червня. Перед вихідними долар євро і польський злотий впали у ціні.
Про це повідомили в НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 40,51 грн
Курс євро
- 1 євро – 43,42 грн
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,05
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,85 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн
- "ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
- "Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн
- "Укрексімбанк" – 43,35-44,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,93-10,10 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Як повідомлялося, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 24 червня. Зокрема, вартість долара США впала на 7 копійок
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