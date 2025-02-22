Курс валют на вихідні, 22-23 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта зросла у ціні.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 лютого, і неділю, 23 лютого. Перед вихідними валюта зросла у ціні: долар додав 5 коп., євро - 8 коп, а злотий - на 7 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,73
Курс євро
- 1 євро – 43,55
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,47
Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 лютого.
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