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Курс валют на вихідні, 22-23 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 22-23 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив курс валют на вихідні - 22-23 лютого. / Фото: pixabay.com

Перед вихідними валюта зросла у ціні.

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 лютого, і неділю, 23 лютого. Перед вихідними валюта зросла у ціні: долар додав 5 коп.євро 8 коп, а злотий - на 7 коп.

Про це повідомили в Нацбанку. 

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,73

Курс євро

  • 1 євро – 43,55 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,47

Як повідомлялося, НБУ встановив курс валют на понеділок, 24 лютого. 

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