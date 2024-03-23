Курс валют на вихідні, 23-24 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня. Вартість долара стрімко впала перед вихідними, а євро і злотий - здорожчали.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні використовують курси попереднього робочого дня. Наразі - це п'ятниця, 22 березня.
Курс долара
- 1 долар США – 38,92 грн.
Курс євро
- 1 євро – 42,46 грн.
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,87 грн.
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн
- "ПУМБ" – 38,70 - 39,20 грн
- "Укрсиббанк" – 38,65 - 39,20 грн
- "Укрексімбанк" – 38,65 - 39,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн
- "ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,85 - 42,85 грн
- "Укрексімбанк" – 42,00 - 42,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,72 - 9,98 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 березня. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 березня, долар, євро та злотий здешевшають.