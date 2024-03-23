Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на вихідні, 23-24 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 23-24 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 23-24 березня. / Фото: Getty Images

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня. Вартість долара стрімко впала перед вихідними, а євро і злотий - здорожчали.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня. Наразі - це п'ятниця, 22 березня.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,92 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 42,46 грн.

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,87 грн.

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн
  • "ПУМБ" – 38,70 - 39,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,65 - 39,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,65 - 39,25 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн
  • "ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,85 - 42,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 42,00 - 42,80 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,72 - 9,98 грн
  • "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 березня. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 березня, долар, євро та злотий здешевшають.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація