Курс валют на вихідні, 23-24 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 березня, і неділю, 24 березня. Вартість долара стрімко впала перед вихідними, а євро і злотий - здорожчали.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня. Наразі - це п'ятниця, 22 березня.

Курс долара

1 долар США – 38,92 грн.

Курс євро

1 євро – 42,46 грн.

Курс злотого

1 польський злотий – 9,87 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,70 - 39,20 грн

"Укрсиббанк" – 38,65 - 39,20 грн

"Укрексімбанк" – 38,65 - 39,25 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 - 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,00 - 42,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,85 - 42,85 грн

"Укрексімбанк" – 42,00 - 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72 - 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 березня. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 березня, долар, євро та злотий здешевшають.

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