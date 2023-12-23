Курс валют на вихідні, 23-24 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 грудня, і неділю, 24 грудня. Вартість долара – 37,55 грн. Євро та злотий - також без змін: коштують так само, як напередодні.

Про це повідомили в НБУ.

У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.

Курс долара

1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,80 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 – 38,15 грн

"Укрексімбанк" - 37,50 – 38,20 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн

"Ощадбанк" – 41,30 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,20 - 41,90 грн

"Укрсиббанк" - 41,00 - 42,00 грн

"Укрексімбанк" - 41,30 - 42,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,30 - 9,70 грн

"Ощадбанк" – 8,95 - 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,15 - 9,70 грн

"Райффайзен Банк" - 9,00 - 9,90 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.

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