Курс валют на вихідні, 23-24 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 грудня, і неділю, 24 грудня. Вартість долара – 37,55 грн. Євро та злотий - також без змін: коштують так само, як напередодні.
Про це повідомили в НБУ.
У вихідні та святкові дні використовують курси попереднього робочого дня: наразі - п'ятниці, 22 грудня.
Курс долара
- 1 долар США – 37,59 грн (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,28 грн (+22 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,51 грн (+6 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,80 - 38,20 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,50 – 38,15 грн
- "Укрексімбанк" - 37,50 – 38,20 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Ощадбанк" – 41,30 - 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,20 - 41,90 грн
- "Укрсиббанк" - 41,00 - 42,00 грн
- "Укрексімбанк" - 41,30 - 42,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,30 - 9,70 грн
- "Ощадбанк" – 8,95 - 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,15 - 9,70 грн
- "Райффайзен Банк" - 9,00 - 9,90 грн
Як повідомлялося, курс валют в Україні: долар пішов угору. На готівковому ринку валюти після коливань чітко визначився висхідний тренд, гривня помітно подешевшала.