Курс валют на вихідні, 23-24 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 листопада, і неділю, 24 листопада. Перед вихідними долар додав 3 коп. Тим часом євро втратило 10 коп., а злотий - 3 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня

Курс долара

1 долар США – 41,28

Курс євро

1 євро – 43,46

Курс злотого

1 польський злотий – 10,00

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,85 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,10-41,67 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"Ощадбанк" - 43,35-44,25 грн

"ПУМБ" – 43,50-44,10 грн

"Укрсиббанк" – 43,05-44,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,18 грн

"Ощадбанк" - 09,70-10,40 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк запровадив нові валютні обмеження для бізнесу, водночас регулятор запровадив нові обмеження, хоча і зробив певні поступки.

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