Курс валют на вихідні, 23-24 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Цими вихідними використовують курси п'ятниці, 22 листопада.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 листопада, і неділю, 24 листопада. Перед вихідними долар додав 3 коп. Тим часом євро втратило 10 коп., а злотий - 3 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня
Курс долара
- 1 долар США – 41,28
Курс євро
- 1 євро – 43,46
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,00
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "Укрсиббанк" – 41,10-41,67 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "Ощадбанк" - 43,35-44,25 грн
- "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
- "Укрсиббанк" – 43,05-44,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,03-10,18 грн
- "Ощадбанк" - 09,70-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Нагадаємо, Нацбанк запровадив нові валютні обмеження для бізнесу, водночас регулятор запровадив нові обмеження, хоча і зробив певні поступки.
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