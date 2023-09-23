Курс валют на вихідні, 23-24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 вересня, та неділю, 24 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022-го. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 38,89 та 8,40 відповідно.
Про це повідомили в НБУ.
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,89 грн (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,40 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,70 - 38,65 грн
- "Укрексімбанк" – 37,70 - 38,50 грн
- "ПУМБ" – 38,00 - 38,75 грн
- "Укрсиббанк" - 37,25 - 37,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,15 - 41,15 грн
- "Ощадбанк" – 40,40 - 41,40 грн
- "Укрексімбанк" – 40,70 - 41,70 грн
- "ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн
- "Укрсиббанк" - 39,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,36 - 8,76 грн
- "Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн
- "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,45 - 8,95 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у жовтні. З його слів, у жовтні готівковий валютний ринок формуватимуть кілька важливих чинників, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.