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Курс валют на вихідні, 23-24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на вихідні, 23-24 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вихідні - 23-24 вересня. / Фото: Національний банк України

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 23 вересня, та неділю, 24 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022-го. Євро і злотий залишилися на рівні попереднього дня: 38,89 та 8,40 відповідно.

Про це повідомили в НБУ.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,89 грн (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,40 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
  • "Ощадбанк" – 37,70 - 38,65 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,70 - 38,50 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 - 38,75 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,25 - 37,85 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,15 - 41,15 грн
  • "Ощадбанк" – 40,40 - 41,40 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,70 - 41,70 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" - 39,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,36 - 8,76 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,60 - 9,00 грн
  • "ПУМБ" – 8,45 - 8,95 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий розповів, що буде з курсом долара у жовтні. З його слів, у жовтні готівковий валютний ринок формуватимуть кілька важливих чинників, проте за всіма ознаками курсовий коридор буде в досить звичних для останнього часу межах.

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Дата публікації
Перегляди
1380
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